الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قافلة طبية بقريتي الأنبوطين وبقلولة في السنطة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقريتي الأنبوطين وبقلولة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأعد فريق القوافل بالمديرية القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية زيد في تخصصات، الجراحة، وعيادتي الباطنة والنساء، وعيادتي أطفال وجلدية، وتنظيم أسرة، وأسنان. 


كما تشمل القافلة، ندوات التثقيف الصحي، والكشف العشوائي عن أمراض السكر، والضغط، والكشف، والفحوصات، وعلاج مجاني للمرضى فى 11 تخصص وتطعيم ضد فيروس كورونا. 


من جانبه وكيل الصحة المواطنين بضرورة تلقى الجرعات الخاصة باللقاح حتى تعود الحياة الى طبيعتها. 
يذكر أن هناك عشرات من القوافل الطبية التى انطلقت فى قرى زفتى والسنطة للتطعيم ضد فيروس كورونا


كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون ودعم من جمعية الأورمان، على مدار يومين قافلة للعيون " نور حياة " والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المبادرات الرئاسية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر.
وأوضحت المديرية اليوم الجمعة، أنه تم خلال يومى القافلة الكشف على 800 مواطن من قرى مركز المحلة الكبرى بنادى الرياضات البحرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.
وأشارت المديرية، إلي أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا ، وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات بالمحافظة، وأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق بين المديرية وجمعية الأورمان.

قافلة طبية بقريتي الأنبوطين وبقلولة بمركزي السنطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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