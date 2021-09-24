الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان «كبدة مستوردة» مجهولة المصدر في الجيزة

ضبط كبدة مستوردة
ضبط كبدة مستوردة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط  6,75 طن "كبدة مستوردة" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية داخل  ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، بتخزين كميات كبيرة من الكبدة المجمدة داخل الثلاجة مجهولة المصدر وبدون بيانات .

وبإجراء التحريات، تبين أن الكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و يوجد بها تغيرات من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة تم إعداد قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير مباحث تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وعثر بحوزته على 6,75 طن "كبدة مستوردة" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

 تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .

الاجهزة الامنية بالجيزة أمن الجيزة كبدة مستوردة ثلاجة لحفظ صاحب ثلاجة

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