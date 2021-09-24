تستخدمه «جنيفر أنيستون».. تعرف على فوائد النظام الغذائي القلوي

سواء كنت تعاني من حرقة في المعدة أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، فغالبًا ما يرجع ذلك إلى أنواع الأطعمة التي كنت تتناولها، وإذا كنت ترغب في الحصول على صحة مثالية فمن المهم تقييم مستوى حموضة الأطعمة التي تتناولها بانتظام، ونعرض لكم فيما يلي النظام الغذائي القلوي الذي بإمكانه أن يحل هذه المشكلة، وفقا لموقع casper.

ما هو النظام الغذائي القلوي؟



يتفق العديد من خبراء التغذية على أنه كلما زادت قلوية نظامك الغذائي ، كان ذلك أفضل لجسمك، والنظام الغذائي القلوي هو نظام غذائي يركز على الأطعمة والمشروبات القلوية بغرض تحسين الصحة،حيث يقلل هذا النظام الغذائي الحموضة.



فوائد النظام الغذائي القلوي



يمكن أن يساعد الالتزام بنظام غذائي قلوي في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة ويمكن أن يساعد بالتأكيد في منع المشكلات الشائعة مثل حرقة المعدة.



ما رأي أخصائيو التغذية في النظام الغذائي القلوي؟



على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات لإثبات فعالية النظام الغذائي القلوي ، يتفق العديد من أخصائيي التغذية على أن دمج المزيد من الخضروات والفواكه الصحية في نظامك الغذائي مفيد لك.

الأطعمة القلوية



يتكون النظام الغذائي القلوي بشكل أساسي من الأطعمة القلوية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور ، و غالبًا ما يُعتبر النظام الغذائي النباتي الذي يحتوي على أطعمة طبيعية كاملة أعلى على مستوى القلوية أفضل لجهازك الهضمي والجسم بشكل عام، و فيما يلي قائمة بالأطعمة القلوية :

البروكلي

الخيار

القرنبيط

السبانخ

الكرنب

الخس

الكرفس

الطماطم

الفلفل

الثوم

البصل

اللوز

التوت

الافوكادو

شاي الاعشاب



ما هي أنواع الأطعمة الحمضية؟



سيساعد تجنب الأطعمة المحمضة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والسكريات أو التقليل منها في الحفاظ على نظام غذائي قلوي، و فيما يلي أمثلة للأطعمة شديدة الحموضة التي غالبًا ما تسبب التهابًا في الجسم واختلالات

المشروبات الغازية

عصير فواكه

القهوة

الجبنه

البوظة

السكر

المعجنات

حلويات

اللحوم

الخبز ابيض

الكحول

البيض

الأسماك

الوجبات السريعة

الأغذية المصنعة

مشاهير يستخدموا النظام الغذائي القلوي

مشاهير مثل جنيفر أنيستون وكيت هدسون روّجوا لفوائد النظام الغذائي القلوي، وإذا كنت ممن يتابعون احد الصفحات الشخصية لهؤلاء المشاهير ستعرف ذلك، ويبدو أن فوائد هذا النظام الغذائي تظهر علي هؤلاء الممثلات.