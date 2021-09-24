ضبط مستلزمات طبية مجهولة قيمتها 380 ألف جنيه بمحل في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط محل مستلزمات طبية بزهراء مدينة نصر به جزء مخبأ ومنفصل يقوم فيه القائم على المحل وهو حاصل على بكالوريوس تجارة بالكشف على المترددين وإعطاء الوصفات الطبية وإعطاؤهم أدوية داخل المحل، بحضور الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي والدكتورة مروة محمود مفتش الصيدلة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائي، والمقدم مصطفى زايد من لإدارة العامة لمباحث التموين، بالقيام بحملة على عدة صيدليات ومخازن دواء.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم العثور على سرير للكشف وسماعة وجهاز ضغط وكؤوس زجاجية وبلاستيكية ومشارط جراحية وابر صينية.

قالت مدير الإدارة، إن المضبوطات عبارة عن ٨٥٠ عبوة مستلزمات حجامة وسرنجات وكبسولات وكريمات وأجهزة وتقدر قيمة المضبوطات بـ 380 ألف جنيه مصري وقد تم عمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة، أنه تم العثور على كريمات وزيوت مجهولة التركيب غير مدون عليها أي بيانات وكذلك كبسولات غير مدون عليها إي بيانات توضح تركيبها الكيميائي.

قالت الدكتورة علا خطاب أنه تم العثور على سرنجات مفتوحة وابر صينية مفتوحة، بما يعد مخالفة لقوانين الطب والصيدلة والصحة العامة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع، أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.