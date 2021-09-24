الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مستلزمات طبية مجهولة قيمتها 380 ألف جنيه بمحل في القاهرة

ضبط مستلزمات طبية
ضبط مستلزمات طبية مجهولة

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط محل مستلزمات طبية بزهراء مدينة نصر به جزء مخبأ ومنفصل يقوم فيه القائم على المحل وهو حاصل على بكالوريوس تجارة بالكشف على المترددين وإعطاء الوصفات الطبية وإعطاؤهم أدوية داخل المحل، بحضور الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي والدكتورة مروة محمود مفتش الصيدلة. 

جاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائي، والمقدم مصطفى زايد من لإدارة العامة لمباحث التموين، بالقيام بحملة على عدة صيدليات ومخازن دواء.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم العثور على سرير للكشف وسماعة وجهاز ضغط وكؤوس زجاجية وبلاستيكية ومشارط جراحية وابر صينية.

قالت مدير الإدارة، إن المضبوطات عبارة عن ٨٥٠ عبوة مستلزمات حجامة وسرنجات وكبسولات وكريمات وأجهزة وتقدر قيمة المضبوطات بـ 380 ألف جنيه مصري وقد تم عمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

أضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة، أنه تم العثور على كريمات وزيوت مجهولة التركيب غير مدون عليها أي بيانات وكذلك كبسولات غير مدون عليها إي بيانات توضح تركيبها الكيميائي.

قالت الدكتورة علا خطاب أنه تم العثور على سرنجات مفتوحة وابر صينية مفتوحة، بما يعد مخالفة لقوانين الطب والصيدلة والصحة العامة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري. 

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع، أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

خرج من المستشفى.. زوجة نضال الشافعى تكشف تفاصيل حالته الصحية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«من الخلافات الأسرية إلى عمليات التجميل».. كيف تصدرت دنيا بطمة الترند؟

التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967

الرئيس عون: التنقيب عن الغاز تهديد إسرائيلى للبنان.. ولن نقبل أى مساومة

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بالخليل