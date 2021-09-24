الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية اليمن يبحث مع المبعوث الأمريكي الجهود المبذولة لإحلال السلام

الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة بنيويورك، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، آخر تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن اللقاء تناول فرص إحياء العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن؛ في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب ومحاولات التقدم بمحافظة شبوة وأبين، واستمرار استهدافها للبنية التحتية والأعيان المدنية في السعودية، ومواصلة استخدام خزان "صافر" كورقة سياسية لتهديد اليمن والإقليم، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم الاقتصاد اليمني واستعادة استقرار العملة الوطنية.

وأكد بن مبارك أن الضمان لاستعادة عملية السلام في البلاد يبدأ بالضغط على الحوثيين لوقف الاعتداءات المستمرة، والقبول بوقف إطلاق نار شامل يمهد لمعالجة القضايا الإنسانية واستئناف المشاورات السياسية.

وأشار المبعوث الأمريكي تيم كينج إلى أهمية مواصلة المساعي لاستعادة المسار السياسي، وضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية بمأرب وغيرها من المناطق والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن ودول الجوار.

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