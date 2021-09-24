الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا وألمانيا ترشحان «جبريسوس» لولاية ثانية لرئاسة منظمة الصحة العالمية

جبريسوس
جبريسوس

رشحت كل من فرنسا وألمانيا المدير العام الحالي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس لولاية ثانية.

وأعلنت البعثتان الدبلوماسيتان لفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة - وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة - دعمهما لتيدروس عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، عقب إغلاق الموعد النهائي لتقديم الترشيحات أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أن تيدروس كان رئيس المنظمة طوال فترة الوباء، ويمكن أن يحصل على فترة أخرى، مدتها خمس سنوات في اجتماع الجمعية السنوي القادم للمنظمة في مايو 2022.

وأشارت الجارديان إلى أنه لأول مرة في تاريخ المنظمة "لم يحظ مرشح بتزكية دولته، لأنه على خلاف مع الحكومة الإثيوبية؛ بشأن صراع منطقته إقليم التيجراى.

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