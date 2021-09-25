السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد حظر استخدامه للمراهقين في بريطانيا.. ما هي مخاطر «البوتوكس»؟

البوتوكس
البوتوكس

نشرت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، رسالة مفتوحة في موقع “ديلي ميل” البريطانية، أعربت فيها عن قلقها من الإرتفاع المتضاعف لاستخدام “البوتوكس” من قبل المراهقين في المملكة، واستجاب المشرعون للأمر.

واعتبارًا من 1 أكتوبر لن يتمكن القاصرون دون الـ 18 عاما في بريطانيا من الحصول علي حقن البوتوكس، وإذا حدث خلاف ذلك سوف يتعرض طبيب الأمراض الجلدية الذي قام بالأمر للإدانة والمسائلة القانونية.

استخدام البوتوكس 

في الولايات المتحدة الأمريكية  وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام مادة البوتوكس منذ 18 عامًا، وكان لكيم كارداشيان وعائلتها دور في إنتشار مادة البوتوكس  بفضل برامج تلفزيون الواقع التي أثارت ضجة حول مستحضرات التجميل والبوتوكس  بشكلا خاص.

حقن البوتوكس

يتم حقن قطرات صغيرة من 20 إلى 35 وحدة  في مناطق معينة من الوجه مثل بين الحاجبين، وفي زوايا العين وفي الجبهة، ثم  يقوم البوتوكس بتجميد  عضلات الوجه في غضون أيام من بعد تلقي الحقن.

الآثار الجانبية

  • متلازمة الوجه المتجمد
  • الألم الدائم
  • الكدمات
  • التجاعيد المبكرة
  • تورم الوجه والتشوهات خاصة إذا ما تم القيام بحقن البوتوكس بطريقة خاطئة.
  • الإصابة بتيبس الوجه
  • يصاب  من تلقي حقن البوتوكس بآثار جانبية يمكن أن تستمر لأسابيع مثل  تدلي الجفون، والصداع، وآلام الرقبة، والغثيان، وما إلى ذلك، كما كانت هناك بعض حالات الحساسية.

بدائل البوتوكس

هناك بدائل للبوتوكس وهذه البدائل رائعة للأشخاص الذين لا يرغبون في السير في طريق الجراحة التجميلية، والكريمات هي البدائل المتاحة على نطاق واسع.

استخدام النبضات للمساعدة في تطهير الجلد مما يساعد على ظهور التجاعيد بشكل أقل وضوحًا.

 

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