الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تطالب بضمان وصول عادل لأدوية علاج كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

طالبت منظمة الصحة العالمية، منتجي الأدوية إلى العمل على ضمان الوصول العادل لعلاجات "كاسيريفيماب وامديفيماب" إلى جميع دول العالم، داعية الشركات المنتجة والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لعلاج الأجسام المضادة المعروف باسم (ريجينيرون) وضمان السلامة والتعامل المناسب معه.

وأشارت المنظمة - في بيانها اليوم الجمعة، حول آخر العلاجات الموصى بها لعلاج فيروس كورونا - إلى أنه نظرا لارتفاع تكلفة العلاج المركب وقلة توفره، فإنها تتفاوض مع شركة (روش) التي تقوم حاليا بتصنيعه؛ من أجل الوصول إليه بأسعار منخفضة، ويتم توزيعه بشكل عادل في جميع المناطق، لاسيما البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتجري مناقشات مع الشركة أيضا؛ للتبرع بكميات منه لتوزيعها من خلال منظمة يونيسيف، وفقا لمعايير التخصيص التي حددتها منظمة الصحة.

ودعت المنظمة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتصنيع إصدارات (البدائل الحيوية)؛ ليتمكن جميع المرضى من الوصول إليها، لاسيما مع وجود تحديات مرتبطة بالأجسام المضادة، كما هو الحال في (الحقن الوريدي)، بناء على تجارب أجريت على مرضى بالفيروس وأشارت إلى أن الإعطاء (تحت الجلد) يعد خيارا مسموحا بأقل جرعة وعلى أن يكون في عيادات متخصصة وبأيدى موظفين متدربين؛ لضمان الإدارة الآمنة والفعالة للدواء.


وحذرت منظمة الصحة من تفاقم حالة اللا مساواة الصحية في توزيع مثل هذه العلاجات، بسبب محدودية توافرها، موصيه بعلاج من يعانون من أعراض الحالات الشديدة أو الحرجة؛ خاصة الذين لم يطوروا أجساما مضادة طبيعية ضد الفيروس، باعتبارهم الأكثر استفادة من العلاج.

الصحة العالمية علاج كورونا سويسرا جنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها للقاهرة

في ثواني.. رابط وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا جميع المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل