السرعة الزائدة وراء تصادم سيارتين وإصابة 3 أشخاص على الأوتوستراد

كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية الأولية، حول واقعة وقوع حادث تصام بين سيارتين، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، وانحرفت به السيارة ونتج عنها الحادث، بسبب السرعة الزائدة.

وكانت النيابة العامة استعلمت عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص، جراء تصادم سيارتين ملاكى.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وإصابة 3 من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.