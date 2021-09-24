الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تُطلق حملة طبية جديدة على مستوى الدول الأعضاء

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، حملة تحت عنوان "نمط حياة صحية للجميع"؛ وذلك للترويج للعادات الصحية الجيدة، عبر الأجيال والفئات الاجتماعية المختلفة، بهدف تحسين صحة ورفاهية الأوروبيين.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن هذه الحملة، التي تستمر لمدة عامين، تربط بين الرياضة وأنماط الحياة المُفعمة بالصحة والغذاء والممارسات الإيجابية الأخرى، ويشترك فيها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والإقليمية والهيئات الدولية، فيما سيقوم جميع المعنيين بتنفيذ بنودها حتى يكون الأوروبيين أكثر نشاطًا ووعيًا بصحتهم.

وأضاف البيان أن بنود الحملة ستدعم ثلاثة أهداف وهي زيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية عبر جميع الأجيال، ودعم سهولة الوصول إلى الرياضة والنشاط البدني والنظم الغذائية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج وعدم التمييز للوصول إلى الفئات المحرومة و إشراكها، فضلا عن تعزيز نهج عالمي عبر السياسات والقطاعات يربط بين الغذاء والصحة والرفاهية والرياضة.

وأشار البيان إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ومنظماته، مثل اللجان الأولمبية الدولية والأوروبية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورابطة الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (يويفا)، أبدت استعدادها للمشاركة في الحملة... مشيرًا إلى أن إطلاق الحملة يتزامن مع بداية الأسبوع الأوروبي للرياضة 2021 خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري في جميع أنحاء أوروبا تحت رعاية ثلاثة رياضيين أوروبيين وهم: بياتريس فيو وخورخي بينا وسيرجي بوبكا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها للقاهرة

في ثواني.. رابط وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا جميع المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل