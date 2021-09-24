الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 2964 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2964 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، فضلا عن تماثل 4507 حالات للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و990 ألفا و316 حالة، فيما بلغت الوفيات 22 ألفا و39 حالة.. بينما وصلت حالات الشفاء إلى مليون و887 ألفا و103 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 58 ألفا و605 أشخاص؛ ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و616 ألفا و666 حالة.

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