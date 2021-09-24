الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم» يناقش الإجراءات الاحترازية لمكافحة الآفات

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً طارئاً لمسؤلي المكافحة والإرشاد بالمديرية والادارات التابعة لها في ظل التعاون بين مديرية الزراعة بالفيوم ومعهد بحوث وقاية النباتات قام وكيل الوزارة بدعوة  للاستاذ الدكتور ابراهيم مخيمر صبرة ممثلا عن معهد وقاية النباتات لحضور اجتماع بخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الآفات التي تهدد المحاصيل الاستراتيجية  بالمكافحة الحيوية، وبكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة العائد القومي للزراعة، من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها، من خلال مكافحة الآفات التي تصيبها، وبرعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.


وذلك  بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة والمهندس زينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي.

حيث تم مناقشة التوصيات الآتية:
فحص زراعات الذره الشاميه والرفيعه وضع برنامج مكتوب للوقاية ومكافحة الآفات ويوزع على جميع الجمعيات، و يتم عمل تطهيرات للمصارف والترع إجبارى والإهتمام بالمصائد لمعرفة نسبة الإصابة وحصر بؤر الإصابة، وعمل خطة توعية قبل البدء فى زراعة المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح، ولابد من توافر مبيدات الجياشة بالجمعيات الزراعية وتوعية المزارعين بطريقة إستخدامها، ومعرفة ميعاد انتشارها ومعرفة ميعاد رش المبيدات لإعطاء نتيجة والقضاء عليها، ووضع برنامج ارشادى على مستوى الفيوم لتوعية والإرشاد عن أي إصابة، واخطار الأجهزة المحلية بتاريخ هذه الحشرة للمشاركة فى التخلص من تلك الحشرة والوقاية منها.

وكيل زراعة الفيوم اجتماع طارئ الاجراءات الاحترازية لمكافحة الافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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