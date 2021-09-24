الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعا، لمناقشة مستجدات العمل في استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، ورؤساء الأحياء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والاستمرار في إقامة مصارف لمياه الأمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادًا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة في موسم الشتاء القادم ومواجهة أي تغييرات في الأحوال الجوية.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع وتطهير البالوعات ورفع المناسيب وتوفير أماكن لتصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع ، كما وجه بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة في حال وجود أزمة بأحد الشوارع، وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى  ضرورة جاهزية سيارات كسح وشفط المياه  والماكينات الناقلة  بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

محاف بورسعيد شتاء استقبال موسم

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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