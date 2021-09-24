التيار الديمقراطي يدعو الغنوشي للانسحاب من الساحة السياسية

حمّله مسؤولية الأزمة في تونس..

دعا التيار الديمقراطي التونسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي للانسحاب من الساحة السياسية كونه سبب الأزمة بالبلاد، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى تصريحات سابقة، حمل التيار الديمقراطي مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإخوانية.

وأوضح التيار الديمقراطى أنه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

كما طالب التيار الديمقراطى التونسيات والتونسيين بالتعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.

وقبل يومين، أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال لقائه بنيويورك بوكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم 25 يوليو الماضي، تهدف إلى تصحيح مسار هذه التجربة وأن خيار الديمقراطية والحريات لا رجعة فيه، مجددًا حرص تونس على الحفاظ على مكتسبات تجربتها الديمقراطية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الجرندي، في وقائع جلسات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

من جهتها، أكدت المسئولة الأمريكية حرص بلادها على مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس واستعدادها لتعزيز التعاون مع تونس من أجل ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز هذا النهج، بما يلبي تطلعات الشعب التونسي إلى التنمية والرفاهية.

كما تناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث جدد الطرفان عزمهما على مزيد من التنسيق والتشاور بخصوص القضايا المطروحة على مجلس الأمن الدولي.