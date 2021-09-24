الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

3 أبراج فلكية من المرجح أن تصبح مشهورة خلال الأيام القادمة

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

تتحكم دائما الأبراج الفلكية في حياة مواليدها بشكل كبير وفي تشكيل صفاتهم، ويحب الجميع أن تسلط عليهم الأضواء، ويكونوا متحمسون للظهور أمام الجميع، ويركض خلفهم  المصورون للحصول على صورة مثالية لهم، والعديد من المعجبين المجانين يطلبون صور معهم.

تقدم “الدستور” فيما يلي 3 أبراج فلكية من المرجح أن تصبح مشهورة حسب موقع pinkvilla.

برج الأسد:

 يتصف مواليد برج الاسد بإنهم اشخاص مجازفون، ولديهم روح القيادة بشكل كبير، يتمتعون بشخصية كاريزمية، ويميل الحظ إلى تفضيلهم في معظم الأوقات عن باقي مواليد الابراج الفلكية الاخرى، يشير علم التنجيم إلى أن برج الأسد يميل إلى جذب كل الأسماء الشهيرة في الحياة، حظهم دائمًا في صفهم، وفي أغلب الأحيان ينتهي بهم الأمر ليكونوا النجم الساطع لمجموعتهم ووسط زملائهم غالبًا ما يحصلون على ما يرغبون فيه، لأنهم لا يخجلون أبدًا من العمل على تحقيقه.

برج العقرب:

غالبًا ما يمهد مواليد برج العقرب طريقهم لأنفسهم نحو النجاح في حين أنهم ليسوا موهوبين بشكل كافي ولا توجد الكثير من الكماليات في حياتهم، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق النجاح، كل من يرافقهم في رحلتهم في الحياة يشعر بأن الأحلام والطموحات تهيمن عليه إنهم يحلمون بشكل كبير وفي كثير من الأحيان يستمرون في تذكير أنفسهم بأهدافهم وينتهي بهم الأمر بتحقيقها.

برج القوس:

مواليد برج القوس غالبًا ما يكونون مهتمين بأنفسهم بالنسبة لهم فإن صورتهم ووضعهم مهمان كثيرًا، في السعي لتحقيق ذلك، هم على استعداد للمشي لمسافة ميل إضافي، يريدون إثبات جدارتهم وعدم رؤيتهم خلف الآخرين أبدًا، يريدون أن يحتلوا المركز الأول في كل شيء، وهذا يساعدهم في الاقتراب من أهدافهم، يحبون تذوق النجاح والاستمتاع به لفترة من كبيرة الوقت.

الأبراج الفلكية برج الأسد برج العقرب برج القوس النجاح

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