الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كوبرا وزواحف وثعالب».. شاطئ بورسعيد يشهد أكبر تجمع للحيوانات

أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أكبر تجمع للزواحف والثعابين والثعالب، وذلك من أجل تنشيط السياحة وتنوع الفعاليات الجاذبة للسياحة على شاطئ المحافظة.

وحرص عدداً كبيراً من الأهالي على المشاركة في فعاليات اليوم، وأقدم عدداً آخر على المشاركة بالكلاب والبوم والصقور، وقاموا بالسماح للأهالي بالتصوير مع الحيوانات المدربة، وذلك وسط سعادة بالغة من المصطافين.

 أكبر تجمع للحيوانات

شارك بالفعالية عدداً من الكلاب النادرة، وكذلك الحيوانات التي لها طبيعة حياة خاصة، وحرص المشاركين على تعريف الأهالي بطبيعة الحيوانات والزواحف المشاركة.

وقال المشاركون إن الفعالية تعد فرصة عظيمة للاستمتاع باليوم على شاطئ بورسعيد، وكذلك فرصة لتنزه الكلاب والتعرف على بعضها البعض، ومشاركة الأهالي الاستمتاع، مؤكدين ان الكلاب تسعد مثل الأهالي باليوم.

 أكبر تجمع للحيوانات

من جانبه أكد المهندس علي جبر منظم اليوم، أن الفعاليات تأتي لدعم جهود الإدارة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لتنشيط السياحة، مشيراً إلى أن الفاعلية حققت تفاعل كبير من المواطنين، مما يؤكد أن تنوع الفعاليات يُحدث نشاط سياحي.

 أكبر تجمع للحيوانات

شهد شاطئ إستايل إقبال كبير من الأهالي، وذلك لمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالشاطئ بجانب مشاهدة الحيوانات والزواحف النادرة، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف.

أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
أكبر تجمع للحيوانات
كوبرا زواحف شاطئ بورسعيد حيوانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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