الكشف عن منشآت ومباني وتحف آثرية بموقع «حفائر شيخ العرب همام» في قنا

تفقد الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موقع "شيخ العرب همام" بقرية "العركي" التايعة لمركز فرشوط، لمتابعة حفائر شيخ العرب همام التي تشارك فيها كلية الآثار جامعة عين شمس مع وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

وذكر الدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار، أنه تم توزيع شهادات للتدريب على مفتشي وزارة السياحة والآثار وكذلك طلاب الآثار بجامعة عين شمس، بحضور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وعباس زواش مدير الدراسات بالمعهد و الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار، وألفت وزيري مدير عام آثار نجع حمادي.

وشرح الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة، الموقع وأهم نتائج حفائر هذا الموسم، والتي شملت الكشف عن العديد من المنشآت والمباني والتحف الأثرية والتي تعكس أهمية الموقع و طبيعة العمارة والفنون التقليدية في صعيد مصر في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، على أن تنتهي الحفائر ٣٠ سبتمبر من هذا العام.

وكان قد عقد الاجتماع الأول لمجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية وزير الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، والمشرف على برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، وزير الآثار السابق، أن المجلس تناول كل ما يخص الرؤية التطورية لكلية الآثار وكذلك المشاريع الخاصة بالكلية، البرامج المتميزة والبينية مع كليات العلوم، الحاسبات والمعلومات والهندسة بالإضافة إلى الشراكات الدولية مع جامعتي ويسكونسن وجون هوبكنز، ما يجعل الكلية تواكب المتغيرات الحديثة في الرقمنة والتكنولوجيا بما يليق باسم جامعة عين شمس العريق.