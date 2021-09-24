تبدأ 26 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن نظام الانتخابات البرلمانية في ألمانيا

يصوت الناخبون في ألمانيا بعد غدٍ الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان أو ما يعرف بـ"البوندستاج".

وستتيح هذه الانتخابات تعيين مستشار جديد خلفًا لأنجيلا ميركل، التي شغلت المنصب لأربع ولايات متتالية.

وتتميز ألمانيا بنظام انتخابي خاص، وجملة من التحالفات المعقدة التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد لعقود.

ونرصد من خلال التقرير التالى خطوات لفهم نظام التصويت الذي سيجري يوم 26 سبتمبر.

لن يصوت الألمان مباشرة لانتخاب مستشار جديد، بل سيختارون النواب الذي سيشكلون البوندستاج.

وخلافا لما هو معتاد، لا يعرف الألمان مسبقا عدد النواب الذين سيتم انتخابهم عقب هذا الاقتراع.

ويتألف البوندستاج من 598 منتخبا، لكن منذ عام 2002 يزداد العدد، حيث سجل عام 2017 رقم قياسي بـ709 منتخبا.

ومن المرجح أن يتجاوز هذا العام 800 أو ما يقارب الألف لماذا؟ هذه أحد النتائج الرئيسية لنظام التصويت الألماني المعقد للغاية.

لمن يتم التصويت؟

وفى نظام الانتخاب الألماني، لكل ناخب ألماني صوتان، الأول يكون لاختيار ممثل واحد عن دائرته الانتخابية عقب تصويت بالأغلبية، وبهذه الطريقة يتم انتخاب 299 نائبا لضمان حصولهم على مقاعد في البوندستاج الجديد.

وفى الوقت ذاته يصوت الناخبون مرة أخرى على قائمة على المستوى الوطني.

ويعد هذا التصويت هو الأكثر أهمية، فهو يحدد التوزيع النسبي لإجمالي عدد المقاعد في البوندستاج بين مختلف الأحزاب التي حصلت على أكثر من 5% من الأصوات.

وتسمح تلك النتيجة النسبية بمعرفة عدد المنتخبين عن كل ولاية والذين يمكن نظريا لكل حزب إرسالهم إلى البوندستاج، لكن يمكن لبعض الأحزاب الحصول على مقاعد نيابية أكثر مما أفرزت نتائج التصويت على القائمات الوطنية.

من يحق له التصويت؟

يحق لجميع المواطنين الألمان الذين بلغوا الـ 18 بالتصويت، وإذا كانوا يعيشون في ألمانيا، فإنهم يتلقون إشعارا انتخابيا في الوقت المناسب.

أما الألمان الذين يعيشون في الخارج والذين عاشوا في ألمانيا خلال السنوات الـ 25 الماضية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بشكل مستمر منذ السنة الـ 14 من العمر، يستطيعون أيضاً أن يدلوا بأصواتهم، لكن يجب عليهم أن يتولوا تسجيل أسمائهم في قائمة انتخابية في الوقت المناسب.

وقد يفقد بعض المواطنين حقهم في التصويت، أو قد لا يكونون على دراية به، مما يؤثر على ما يقرب من 200 ألف شخص يخضعون للإشراف الكامل، ويشكل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة غالبية هؤلاء، ونادرا ما يتم حرمان الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة سياسية من حق التصويت.

من الذي يتم انتخابه؟

من خلال الانتخابات يتم انتخاب أعضاء البرلمان الألماني، ولكن يحق لجميع الألمان الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر أن يرشحوا أنفسهم إذا لم يكونوا تحت العناية في مؤسسة للأمراض النفسية، أو لم يكونوا يقضون عقوبة بالسجن لأكثر من سنة.

وتشارك الأحزاب السياسية المعروفة في الانتخابات بشكل أساسى، وهي التي تحدد مرشحيها للانتخابات، أما من يريد أن يترشح بشكل مستقل، فعليه أن يثبت وجود ما لا يقل عن 200 مؤيد له في منطقته الانتخابية، ولا يمكنه المنافسة إلا هناك.

كيف يتم الانتخاب؟

الطريقة المفضلة للإدلاء بالصوت هي في مركز الاقتراع، حيث يوجد مساعدون انتخابيون يكفلون أن يتمكن الناخبون من ملء بطاقة الانتخاب مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى التصويت بهدوء واستقلالية.

وعلى سبيل المثال، لا تجوز الإعلانات السياسية في دائرة ضيقة من المركز الانتخابي، ومن لا يستطيع الوصول إلى مركز الاقتراع، يجوز له أن يصوت مسبقا عن طريق البريد.

وفي كل الأحوال يكون التصويت سرياً، وتأخذ السلطات الألمانية هذا الأمر على محمل الجد وتهتم به كثيرا.

هناك أيضا أشياء محظورة خلال التصويت ومنها صور السيلفي عند التصويت محظورة قانونيا، ومن يصور الناس وهم يقومون بالتصويت يقوم بفعل يعاقب عليه القانون.

الفائزون بالدخول إلى البرلمان

عدد النواب الذين يجتمعون في النهاية بمبنى البرلمان في برلين يتحدد من خلال عملية متعددة المراحل، أولاً، يتم توزيع الحد الأدنى من المقاعد البرلمانية، والتي يبلغ عددها 598، والمنصوص عليها في قانون الانتخابات الاتحادية، بين الولايات وفقاً لعدد السكان.

وفقاً للتصويت الثاني، يتم تحديد حصص كل طرف بعد عملية الاقتراع ولأن المرشحين المباشرين البالغ عددهم 299 مرشحاً يجب قبولهم في أي حال من الأحوال في البوندستاج، قد يحصل حزب ما على حصة أكبر من الحد الأدنى لعدد المقاعد التي يتم تحديدها من خلال الصوت الثاني. ولكي تتناسب الشروط مرة أخرى، يتم زيادة عدد أعضاء البرلمان. هذا ما يحدث دائماً لأن الحزبين المحافظين: الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، ينجحون في إيصال مرشحيهم المباشرين إلى البرلمان. وفي هذه الدورة، يمكن أن يضم البوندستاغ الجديد حوالي 700 عضو. من الواضح أنهم سيكونون من الحزبين المحافظين إضافة إلى الحزب الاشتراكي وحزب اليسار وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا.

ماذا يحدث بعد التصويت؟

يجب التصويت قبل الساعة السادسة مساء من يوم الانتخابات، وهو موعد إغلاق صنادق الاقتراع.

بعد ذلك، يتم فرز الأصوات من قبل موظفي الانتخابات، ويحق لكل مواطن المشاركة في فرز الأصوات، معظم الناس تتابع النتائج من البيت.

وبحسب القانون لا يجوز نشر توقعات النتائج النهائية قبل الانتهاء من عملية التصويت، ولذلك تنشر التوقعات الأولى في تمام الساعة السادسة مساء.

وترسل الأصوات التي تم فرزها إلى مسؤولي اللجان الانتخابية المحلية، الذين يرون من فاز بشكل مباشر.

ومن هناك، يتم إرسال النتائج إلى مدير لجنة الانتخابات الاتحادية، التي تعرض النتيجة النهائية الرسمية البدائية عادة في منتصف الليل.

ويتم نشر النتيجة النهائية بعد أسبوعين من تاريخ الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات الاتحادية.

كيف يتم تشكيل الحكومة؟

يتم نشر النتيجة النهائية بعد أسبوعين من تاريخ الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات الاتحادية

عندما يشكل أحد الأحزاب الأغلبية في البوندستاج، فإنه يستطيع تشكيل الحكومة ولكن هذا غير محتمل في الواقع، لذلك يتم البحث عن شركاء من أجل تشكيل أغلبية وذلك عشية الانتخابات.

وتأخذ بالعادة أقوى الأحزاب المبادرة ومنذ عام 2005 يقوم بذلك الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.

من سيقود الحكومة؟

ينتخب النواب الرئيس الجديد للحكومة ونظرا لعدم وجود قيود على فترة حكم المستشار، يمكن اختيار الشخص نفسه دائما.