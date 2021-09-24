الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. الكشف وتوفير العلاج مجانًا لـ1600 مواطن ببني سويف

القافلة
القافلة

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، إن العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، منتظم.  

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، لمناقشة تقرير بشأن نتائج  القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف على مدار يومين “مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات ”الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء الجلدية، تنظيم الأسرة"، مع فرض إجراءات وقائية مشددة.

وجرى الكشف على 1621 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  53، معمل طفيليات 58 حالات  الأشعة 17 استصدار  4 قرارات نفقة دولة وتحويل 11  حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا،الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي، الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

مستشفيات وزارة الصحة بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المناطق الأكثر احتياجا مبادرة الرئاسة القوافل الطبية

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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