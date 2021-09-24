إزالة فورية لـ4 حالات بناء على أراضٍ زراعية فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة، حملة لإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

وقال أنور إن الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة أحمد عبدالرحيم، رئيس القرية، وبالتنسيق مع الجمعية الزراعية بقرية دندرة، نجحتا فى إيقاف أعمال بناء وإزالة فورية لـ4 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، منهم 3 حالات بنجع الرد بقرية دندرة، وحالة بقرية الترامسة بمساحة إجمالية 3 قراريط و18 سهما.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتوابعها، تحارب بشكل مستمر البناء دون ترخيص والعشوائي لمنع انتشار المناطق العشوائية، والبناء على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية وفقاً للوائح والقوانين.

وناشد أنور المواطنين عدم البناء دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، للحد من حالات البناء العشوائي وحفاظاً على الرقعة الزراعية، من أجل احترام سلطة القانون على مستوى مركز ومدينة قنا، والمناطق السكنية والأحياء والقرى التابعة لها، وتوعد كل من يخالف القانون بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.