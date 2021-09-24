نجاح 460 عملية زراعة كبد بمستشفيات جامعة عين شمس

أقامت كلية الطب جامعة عين شمس احتفالية كبرى بمناسبة مرور 20 عاماً على إجراء أول عملية زراعة كبد في مصر من متبرع حي، قام بها فريق طبي رائد بقيادة الدكتور محمود المتيني أستاذ جراحة الكبد و رئيس جامعة عين شمس.و وبهذه المناسبة افتتح فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الطب بحضور لفيف من رواد و خبراء زراعة الكبد في مصر وخبراء زراعة الأعضاء في مصر و الوطن العربي والعالم ، من بينهم بروفيسور محمد رالا رئيس الجمعية العالمية لزراعة الكبد و أستاذ جراحة زراعة الكبد و زراعة الأطفال بالمملكة المتحدة والهند وبروفيسور ألفيا بوالو أستاذ زراعة الكبد بجامعة ليون بفرنسا

بروفيسور هيروشي دات أستاذ زراعة الرئة و جراحة الصدر بدولة اليابان و والبروفيسور مجدي عطية من انجلترا الدكتور هاني دبوس أستاذ المناظير و الكبد و استشاري زراعة الكبد بجامعة عين شمس و الدكتور.محمد بهاء أستاذ جراحة الكبد و البنكرياس و القنوات المرارية و زراعة الكبد و الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة الكبد و البنكرياس و القنوات المرارية و زراعة الكبد والدكتور إيمان فوزي منتصر استشاري زراعة الكبد بمركز زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس.

وفي كلمته الافتتاحية أكد المتيني أنه تم إجراء أول زراعة كبد في مصر من متبرع حي بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأجانب منذ عشرين عاماً ، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية تم اجرى الفريق الطبى لجامعة عين شمس 1500 عملية زراعة كبد في 3 مستشفيات هي: مستشفى وادي النيل و مستشفى مصر للطيران و مستشفى عين شمس التخصصي، وتم أجراء 460 حالة منها بمستشفى عين شمس التخصصى ، لافتاً أن أول عملية زراعة كبد في مصر أجراها فريق مصري 100% كانت في عام 2004 .

وأعرب عن فخره بتعاقب الأجيال في مجال زراعة الأعضاء في مصر بوجه عام وزراعة الكبد بوجه خاص، مؤكداً أن كل من ساهم في هذا المجال تحمل تحديات كبيرة ، و أكد أن أي مستشفى يتم فيها عمليات زراعة الأعضاء تكون مجهزة على أعلى مستوى ، لافتاً أن وجود مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة يرتقي بمنظومة العمل الصحي داخل أي مستشفى.

وأشار إلى أن مصر بصدد إدخال عمليات زراعة الرئة و أن مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي والذي سيتم إفتتاح التطويرات والتجديدات به يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر ، سوف يتعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال لما لهم من خبرات سابقة.

وأضاف أن مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي يوفر عمليات زراعة الكبد والكلى والرئة بأعلى مستويات الجودة وبمعايير علمية عالمية دقيقة.

يذكر أن اليوم العلمي شهد عدداً من الجلسات العلمية بتقنية الفيديو كونفرانس تناولت الجديد في زراعات الكبد والكلى والقلب و المرتقب في زراعات الرئة.

كما حضر الاحتفالية الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور. طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، و الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي و لفيف من الأطباء ورؤساء الأقسام و وكلاء كلية الطب و مديرو المستشفيات الجامعية.