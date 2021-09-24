الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط متعهد تمويني استولى على كميات من السلع لبيعها في السوق السوداء

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت وحدة مباحث التموين، بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع مديرية التموين، خلال حملة شنتها المديرية، من ضبط صاحب عهدة تموينية، لاستيلائه على كمية من المقررات التموينية المخصصة للبطاقات، وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو محمد. ج. م. ا 52 عامًا، صاحب عهدة تموينية، ويقيم دائرة مركز البلينا، لغلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وباستدعائه بإدارة التموين، وبمراجعة الماكينة الخاصة بالمحل تبين تصرفه في عدد 540 كيلو جرام من الأرز التمويني المحضر للبطاقات، و180 زجاجة زيت تمويني، وعدد 300 كيلو جرامًا من السكر، لبيعه في السوق السوداء، بهدف التربح، بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف  مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "رأفت ع ت "48 سنة صاحب مقهي، ويقيم  دائرة مركز سوهاج، لاستخدامه أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في أغراض تجارية، وحيازة كمية من الشيش مخالفاً بذلك قرار مجلس الوزارء للحد من انتشار فيروس كورورنا، وتم ضبط عدد "4" أسطوانات بوتاجاز، و"8" شيش.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"3" قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"6" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.

أمن مباحث التموين النيابة ضبط عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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