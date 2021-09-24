انطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات تزامناً مع وصول أتوبيس التوعية اليوم بمدينة أسوان وانطلاق مبادرة «معاً نطمئن .. سجل الآن» على مدار يومى الجمعة والسبت والتي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن »

ووجه المحافظ بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة "تابلت " لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن »

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة أنطلقت اليوم أمام المسجد الجامع لإستثمار تواجد المصلين في صلاة الجمعة، كما ستتواجد غداً بميدان المحطة ثم تتحرك لحى المحمودية بأعتباره أكثر الأحياء في الكثافة السكانية وتستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن ، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوى المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان ، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.

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