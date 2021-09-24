«المشاركة السياسية» بالقومي للمرأة تناقش تقرير التنمية البشرية 2021

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى قيام اللجنة بعدة أنشطة فى مجال التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وسبل مناهضه العنف الذى قد تتعرض له.

وأضافت مقررة اللجنة، أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير التنمية البشرية مصر 2021 الذى تم إطلاقه منذ أيام قليلة، وتم طرح مقترح باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام المرأة بدور فعال فى عملية التنمية والمشاركة السياسية والعمل العام من خلال التعاون مع المجتمع المدنى والقيام بحملات توعوية مكثفة تستهدف العديد من القضايا.