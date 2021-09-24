الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها: خطة عمل الفترة المقبلة تهتم بتفعيل المبادرات الرئاسية

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد

وجه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الجديد، رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.
وقال "سوسة"، في تصريحات له، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية فى مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.
وأشار إلى أن الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته .
وأضاف: أن “شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير و بيت خبرة لمحافظة القليوبية”، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين 

لفت إلى ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي، مشيرا الى أن المؤسسات تتقدم أفرادها وليس بشخص واحد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيسا لجامعة بنها.

محافظة القليوبية رئيس جامعة الطب البيطري رئيس جامعة بنها جمال عبدالرحيم المبادرات الرئاسية كلية الطب البيطري

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