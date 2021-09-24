إندونيسيا: 144 و2557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، تسجيل 2557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و204 ألفا و116 إصابة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، ارتفعًا في العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 141 ألفا و258 حالة وفاة عقب تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال أمس- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

كما تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 4 ملايين و17 ألفا و55 متعافيا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.