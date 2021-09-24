الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ مشروع صرف صحي بقريتي الواسطى وأولاد سراج في أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
رافق المحافظ خلال الجولة الجولة، المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.

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جانب من الجولة


وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي بقريتي الواسطى والفتح، والتي يجري تنفيذها بطول 30 كم طولي، وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى مسئولي الشركة المنفذة للأعمال التي تمت بالمشروع.
كما التقى المحافظ بعدد من الأهالي بالقرية واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرية، وأشادوا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي غيرت وجه قرى الريف المصري، واستهدفت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومشروعات المرافق لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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جانب من الجولة


واستمع المحافظ ومرافقوه لقصيدة شعرية للمواطن "صلاح اسماعيل" من أهالي القرية في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "ياريسنا يا زين" وسط زغاريد الأهالي وفرحتهم بتوصيل مشروع الصرف الصحي للقرية، والتي أشاد فيها بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية وتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

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جانب من الجولة


وقال المحافظ إن مشروع الصرف الصحي بقريتي الواسطى وساحل سليم يجرى تنفيذه عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 130 مليون جنيه، ويتكون من محطة رفع وخط طرد بطول 10 كم وشبكات صرف صحي بطول 30 كم طولي، وتم تنفيذ 18 كم من إجمالي الشبكات حتى الآن لافتًا إلى استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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جانب من الجولة
اسيوط محافظة الصرف الصحي محافظ أسيوط مجلس النواب عضو مجلس النواب المبادرة الرئاسية المشروعات خطة الدولة حياة كريمه شبكات الصرف اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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