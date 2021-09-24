الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة «ريسيفر» لفك شفرات القنوات الفضائية بحلوان

ضبط صاحب محل
ضبط صاحب محل

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب محل لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بحلوان، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط المسؤول عن أحد المحلات، الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون. 

 وعثر بداخل المحل  على (100 جهاز ريسيفر لماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية بإستخدام وصلة "أنتنه" - 3 وصلات "أنتنه" للإتصال بالإنترنت) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً،.

 وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

رجال المباحث امن القاهرة صاحب محل بيع أجهزة الريسيفر لقنوات الفضائية حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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