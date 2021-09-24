الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة العراقية تعتقل داعشيًا فى بغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة بغداد.
وذكرت الشرطة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه أثناء التفتيش الأمني للأشخاص والذي تجريه سيطرة أبي غريب الجديد التابعة إلى "مديرية شئون السيطرات والطرق الخارجية" في قيادة شرطة بغداد، حاول أحد الإرهابيين الخطرين والمطلوب على قضايا عدة؛ لانتمائه إلى التنظيم الإرهابي النفاذ من السيطرة (نقطة تفتيش)، حيث تم التأكد من معلوماته، وتبين أنه يملك اسما حركيا ويعمل مع التنظيمات الإرهابية.
وأشارت إلى وجود أوامر قضائية بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم إلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن أمن بلاده وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وذكر الرئاسة العراقية في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان.

وأكد صالح، على مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامتها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح الشعوب من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي، مشددًا على أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وعلى صعيد آخر.. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السوري فيصل المقداد، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الخميس.

واستعرض الجانبان فتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك، بالإضافة إلى مجمَل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والإقليمية، والدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

مصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في مطروح

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«نزيف مجهول».. علاقة خفية بين الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19

فتاة مصرية أمريكية تطلب دعم «حياة كريمة» بعيد ميلادها.. ومكرم: يا فرحة مصر بيكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام