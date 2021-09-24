الشرطة العراقية تعتقل داعشيًا فى بغداد

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه أثناء التفتيش الأمني للأشخاص والذي تجريه سيطرة أبي غريب الجديد التابعة إلى "مديرية شئون السيطرات والطرق الخارجية" في قيادة شرطة بغداد، حاول أحد الإرهابيين الخطرين والمطلوب على قضايا عدة؛ لانتمائه إلى التنظيم الإرهابي النفاذ من السيطرة (نقطة تفتيش)، حيث تم التأكد من معلوماته، وتبين أنه يملك اسما حركيا ويعمل مع التنظيمات الإرهابية.

وأشارت إلى وجود أوامر قضائية بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم إلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن أمن بلاده وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وذكر الرئاسة العراقية في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان.

وأكد صالح، على مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامتها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح الشعوب من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي، مشددًا على أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وعلى صعيد آخر.. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السوري فيصل المقداد، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الخميس.

واستعرض الجانبان فتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك، بالإضافة إلى مجمَل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والإقليمية، والدولية.