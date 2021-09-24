الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

القبض على شخصين
القبض على شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على شخصين وراء سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة.

تعود بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، أحدهما مصاب بجرحين قطعيين، بأنه حال سيرهما في منطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه فوجئا بشخصين قاما باستيقافهما، والتعدي عليهما محدثين به من إصابات، والاستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما «كمية من مخدرى الإستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة أحدهم خاص بالمجني عليه المصاب- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة».

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الأجهزة الأمنية القاهرة القبض عاطلين سرقة المواطنين مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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