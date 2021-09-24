إنقاذ 94 حيوانًا بريًا داخل مزرعتين على طريق الإسكندرية

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى؛ للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، وفى إطار رئاسة مصر مؤتمر التنوع البيولوجى، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

ووردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 محنطات متنوعة، و90 حيوانًا بريًا، متمثلة فى: 4 ببغاء كوكاتو أصفر، و17 ببغاء درة مطوق، كذلك 26 ببغاء رمادي إفريقي، و3 قرود من نوع النيل الأزرق إفريقية، بالإضافة إلى 20 سلحفاة سوداني، و4 ببغاء مكاو، و8 قرود من نوع باتاس، علاوة على 5 قرود مونا، و3 سلاحف برية مصرية بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها حديقة الحيوان، والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

وتتطلب حيازة الحيوانات البرية أخذ تصاريح جهاز شئون البيئة، وادّعى تجار الحياة البرية غير الشرعيين بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية، ولكن هذا الترخيص لا يغني عن أخذ موافقة الجهات الحكومية المعنية، وطبقا لقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94 والمعدل بـ9 لسنة 2009 واتفاقيات التنوع البيولوجي، فإنه يجب أخذ موافقة جهاز شئون البيئة لكل من معارض الحياة البرية الثابتة والمتنقلة ومزارع التربية والإكثار.