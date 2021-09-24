المنفى يعلن عقد مؤتمر دولى فى أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد

كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن عقد مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرًا من أنها تواجه تحديات حقيقية قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك أمس الخميس إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي بصورة موحدة ومتسقة واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وتابع المنفى "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسئولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة الليبية في 24 ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

وأمس الخميس، أعلن السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت، عن أنه خلال اتصال هاتفي مع رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أكد ضرورة التركيز على موعد الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وكتب أونماخت في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: "إنه أجرى مكالمة هاتفية بناءة اليوم مع صالح والمشري"، مبينًا أنه عبر عن قلقه بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات.

وأضاف: "لقد شددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف. فيجب ضرورة التركيز على الانتخابات المقررة في ليبيا ديسمبر القادم".

جاء ذلك في وقت شدد كل من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات المقبلة، فيما أكد الأول دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان الدبيبة قد دعا سابقًا، أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعمًا له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.