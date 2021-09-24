الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى يعلن عقد مؤتمر دولى فى أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد

محمد المنفى
محمد المنفى

كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن عقد مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرًا من أنها تواجه تحديات حقيقية قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك أمس الخميس إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي بصورة موحدة ومتسقة واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وتابع المنفى "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسئولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة الليبية في 24 ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

وأمس الخميس، أعلن السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت، عن أنه خلال اتصال هاتفي مع رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أكد ضرورة  التركيز على موعد الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وكتب أونماخت في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: "إنه أجرى مكالمة هاتفية بناءة اليوم مع صالح والمشري"، مبينًا أنه عبر عن قلقه بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات.

وأضاف: "لقد شددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف. فيجب ضرورة التركيز على الانتخابات المقررة في ليبيا ديسمبر القادم".

جاء ذلك في وقت شدد كل من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات المقبلة، فيما أكد الأول دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان الدبيبة قد دعا سابقًا، أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعمًا له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

ليبيا محمد المنفى إجراء الانتخابات الليبية مؤتمر دولي استقرار ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

مصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في مطروح

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«نزيف مجهول».. علاقة خفية بين الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب والشيوخ للانعقاد الثاني أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام