الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7200 قطعة غيار سيارات دون فواتير

ضبط قطعة غيار سيارات
ضبط قطعة غيار سيارات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مكافحة جرائم الغش التجارى لقطع الغيار المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" شائعة الاستخدام بمراكز صيانة السيارات غير المرخصة.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة، بالاشتراك مع مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط (9) قضايا بإجمالي مضبوطات (7200) قطعة غيار سيارات دون فواتير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مركز صيانة دون ترخيص)، بإجمالى مضبوطات بلغ (2915) قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر.

ونجحت الجهود في ضبط (1171) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (6,75 طن "كبدة مستوردة") دون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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