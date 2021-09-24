اعرف جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية الروسية والمكيفة

جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية الروسية والمكيفة.. تنشر الدستور مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية.. مكيف وروسي وVIP، وذلك لما تمثله مواعيد تلك القطارات من أهمية لعدد ضخم من المسافرين حيث يزداد محرك البحث جوجل بالبحث عن مواعيد قطارات الإسكندرية:



جدول مواعيد القطارات اليوم في مصر

قطار 1 روسي يغادر من القاهرة الساعة 3:00 صباحا

قطار 163 روسي يغادر من القاهرة 4:00 صباحا

قطار 903 مكيف يغادر القاهرة 6:00 صباحا

قطار 905 VIP يغادر من القاهرة 8:00 صباحا



قطار 901 مكيف يغادر من القاهرة 8:10 صباحا

قطار 1009 روسي يغادر من القاهرة 8:25 صباحا

قطار 1109 مكيف + مميز يغادر من القاهرة 8:35 صباحا

قطار 911 مكيف يغادر من القاهرة 10:00 صباحا

قطار 89 مكيف إسباني يغادر من القاهرة 11:15 صباحا

قطار 913 مكيف إسباني يغادر من القاهرة 12:30 صباحا

قطار 1203 روسي يغادر من القاهرة 1:25 ظهرا

قطار 917 VIP يغادر من القاهرة 2:00 ظهرا.

قطار 21 مميز يغادر من القاهرة 3:10 عصرا

قطار 921 VIP يغادر من القاهرة 4:10 بعد العصر

قطار 23 روسي يغادر من القاهرة 5:20 مساء

قطار 923 مكيف يغادر من القاهرة 6:00 المغرب

قطار 157 روسي يغادر من القاهرة 7:20 صباحا

قطار 931 مكيف يغادر من القاهرة 8:15 مساء

قطار 935 VIP يغادر من القاهرة 10:30 مساء.

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