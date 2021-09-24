الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لقاء عربي بين منة شلبي ومسلسل لبناني في منافسات «الإيمي» الدولية

منة شلبي
منة شلبي

حاز عملان من "أعمال شاهد الأصلية" على ترشيحات الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون ضمن "جائزة الإيمي بنسختها الدولية" – International Emmy Awards لهذا العام 2021.

في هذا السياق، ترشحت النجمة منة شلبي عن فئة أفضل أداء لممثلة (Best Performance By an Actress) عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من "أعمال شاهد الأصلية". 

كما ترشح مسلسل "بيروت 6:07" عن فئة المسلسلات القصيرة (Short Form Series)، وهو كذلك من "أعمال شاهد الأصلية".

الجدير ذكره أن الدراما البوليسية المشوّقة "في كل أسبوع يوم جمعة" مأخوذة عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد وإياد إبراهيم، وإخراج محمد شاكر الخضير، وبطولة منة شلبي وآسر ياسين.

أما "بيروت 6:07" فيحمل عنوان "تحية إلى الذين رحلوا ولم ولن يُنسوا" ويتطرّق لانفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث أُريد للعمل أن يكون تكريماً لأرواح الضحايا والمفقودين والشجعان من فرق الإنقاذ وسواهم، ووقوفاً عند الخسائر البشرية والمعنوية والمادية الهائلة من جرّاء الانفجار، وذلك ضمن قصص قصيرة تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

EWHAF 1
منة شلبي

وتخوض الفنانة منة شلبي غمار منافسات جائزة «الإيمي أورد» هذا العام وسط منافسة شديدة من عدد كبير من النجمات اللواتي حققن نجاحًا عالميًا كبيرًا.

ودخلت منة شلبي المنافسة على جائزة أفضل فنانة في العالم عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، بشخصية نور وشخصية أخرى حملت اسم ليلى وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه مؤخرًا.

Every Week Has A Friday POSTER
منة شلبي

ويقف أمام منة شلبي خلال العمل 4 فنانات وهما «فاليريا بيرتوشيلي» وهي ممثلة أرجنتينية، ويأتي تاني ترشيحات الإيمي لهذا العام للمثلة الاسبانية أني جبارين وتبلغ من العمر 58 عامًا، وقدمت أعمالا أسبانية شهيرة، وأخر الترشيحات كانت للفنانة البريطانية هايلي سكوايرز، ممثلة وكاتبة مسرحية إنكليزية.

اغرب اطلالات منة شلبي الفنانة منة شلبي النجمة الشابة منة شلبي تامر حبيب منة شلبي عيد ميلاد منة شلبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

محلل تونسي: حركات الإسلام السياسي تهديد دائم للتحول الديمقراطي وبناء الدول

ضبط 184 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 86182 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

غدا.. «العبور» تشغل «أسواق الخير» كبديل للباعة الجائلين تجريبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام