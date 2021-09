لقاء عربي بين منة شلبي ومسلسل لبناني في منافسات «الإيمي» الدولية

حاز عملان من "أعمال شاهد الأصلية" على ترشيحات الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون ضمن "جائزة الإيمي بنسختها الدولية" – International Emmy Awards لهذا العام 2021.

في هذا السياق، ترشحت النجمة منة شلبي عن فئة أفضل أداء لممثلة (Best Performance By an Actress) عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من "أعمال شاهد الأصلية".

كما ترشح مسلسل "بيروت 6:07" عن فئة المسلسلات القصيرة (Short Form Series)، وهو كذلك من "أعمال شاهد الأصلية".

الجدير ذكره أن الدراما البوليسية المشوّقة "في كل أسبوع يوم جمعة" مأخوذة عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد وإياد إبراهيم، وإخراج محمد شاكر الخضير، وبطولة منة شلبي وآسر ياسين.

أما "بيروت 6:07" فيحمل عنوان "تحية إلى الذين رحلوا ولم ولن يُنسوا" ويتطرّق لانفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث أُريد للعمل أن يكون تكريماً لأرواح الضحايا والمفقودين والشجعان من فرق الإنقاذ وسواهم، ووقوفاً عند الخسائر البشرية والمعنوية والمادية الهائلة من جرّاء الانفجار، وذلك ضمن قصص قصيرة تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

منة شلبي

وتخوض الفنانة منة شلبي غمار منافسات جائزة «الإيمي أورد» هذا العام وسط منافسة شديدة من عدد كبير من النجمات اللواتي حققن نجاحًا عالميًا كبيرًا.

ودخلت منة شلبي المنافسة على جائزة أفضل فنانة في العالم عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، بشخصية نور وشخصية أخرى حملت اسم ليلى وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه مؤخرًا.

منة شلبي

ويقف أمام منة شلبي خلال العمل 4 فنانات وهما «فاليريا بيرتوشيلي» وهي ممثلة أرجنتينية، ويأتي تاني ترشيحات الإيمي لهذا العام للمثلة الاسبانية أني جبارين وتبلغ من العمر 58 عامًا، وقدمت أعمالا أسبانية شهيرة، وأخر الترشيحات كانت للفنانة البريطانية هايلي سكوايرز، ممثلة وكاتبة مسرحية إنكليزية.