مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، اليوم الجمعة، عن أن مصر وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان للصندوق، فإن لقاح "سبوتنيك لايت" يعتبر الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في"، وسيساهم لدى استخدامه في حملة التطعيم بمصر، “في تكوين مناعة القطيع بسرعة أكبر، وذلك بحسب قناة ”روسيا اليوم".

وكانت هيئة الدواء المصرية قد سجلت لقاح "سبوتنيك في" في مصر في فبراير الماضي، وتمت الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاحين الروسيين، وتسلمت أول دفعة منهما في يونيو الماضي.