«أوقاف الأقصر» تستقبل الدفعة الثامنة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، أن المديرية استقبلت الدفعه الثامنة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديريه من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام، وتقدر بـ4 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة على مستوى المحافظة، موضحًا أن بذلك وصل إجمالي الدفعات التي تم استقبالها حتى الآن، 32 طنًا، على مدار فترات متقاربة.

يأتي ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدوله بكافه مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الأقصر، ومحافظة الأقصر.

وجاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

صكوك الاضاحى بالأقصر

وجرى توزيع لحوم صكوك الاضاحى بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والمفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

جدير بالذكر أن استقبلت مديرية أوقاف الأقصر، الجمعة الموافق ٣٠ يونيو الماضي الدفعه الأولى، والثلاثاء الموافق ٣ أغسط الدفعة الثانية، و الدفعة الثالثة الإربعاء الموافق 11 أغسطس، و الدفعة الرابعة الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري،!والدفعة الخامسة الموافق 20 أغسطس، و الدفعة السادسة 3سبتمبر الجاري، و الدفعة السابعة 16 سبتمبر الجاري من الدفعات المخصصه من قبل الوزراه للمديريه من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 طن وذلك لتوزيعها على الاسر المستحقه للرعايه على مستوى المحافظه.

واختتمت مديرية أوقاف الأقصر، جهودمشروع بيع صكوك الاضاحى، في يوليو الماضي، وقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، خالص الشكر والتقدير للمسؤلين عن مشروع صكوك الأضاحى بالمديريه لم بذلوه من جهد كبير فى بيع هذه الصكوك نتج عنه ييع 219 صك على مستوى محافظه الأقصر،بقيمه ماليه إجماليه قدرها 438000 ألف جنيه.

وعبر وكيل وزارة أوقاف الأقصر أن هذا الجهد المبذول على مدى 73 يوم عمل لم يأت من فراغ وإنما أتى نتيجه لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع لم ما يمثله من قبم دينيه رفيعه وعظيمه.

كما تقدم الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديريه أوقاف الأقصر.