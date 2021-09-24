الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الأقصر» تستقبل الدفعة الثامنة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

صكوك الاضاحى بالأقصر
صكوك الاضاحى بالأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، أن المديرية استقبلت الدفعه الثامنة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديريه من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام، وتقدر بـ4 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة على مستوى المحافظة، موضحًا أن بذلك وصل إجمالي الدفعات التي تم استقبالها حتى الآن، 32 طنًا، على مدار فترات متقاربة.

يأتي ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدوله بكافه مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الأقصر، ومحافظة الأقصر.

وجاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

IMG-20210924-WA0015
صكوك الاضاحى بالأقصر 

وجرى توزيع لحوم صكوك الاضاحى بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والمفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبدالعال  وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.
جدير بالذكر أن استقبلت مديرية أوقاف الأقصر، الجمعة الموافق ٣٠ يونيو الماضي الدفعه الأولى، والثلاثاء الموافق ٣ أغسط الدفعة الثانية، و الدفعة الثالثة الإربعاء الموافق 11 أغسطس، و الدفعة الرابعة الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري،!والدفعة الخامسة الموافق 20 أغسطس، و الدفعة السادسة 3سبتمبر الجاري، و الدفعة السابعة 16 سبتمبر الجاري من الدفعات المخصصه من قبل الوزراه للمديريه من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 طن وذلك لتوزيعها على الاسر المستحقه للرعايه على مستوى المحافظه.

واختتمت مديرية أوقاف الأقصر، جهودمشروع بيع  صكوك الاضاحى، في يوليو الماضي، وقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، خالص الشكر والتقدير للمسؤلين عن مشروع  صكوك الأضاحى بالمديريه لم بذلوه  من جهد  كبير فى بيع هذه الصكوك نتج عنه ييع 219 صك على مستوى محافظه الأقصر،بقيمه ماليه إجماليه قدرها 438000 ألف جنيه.
وعبر وكيل وزارة أوقاف الأقصر أن هذا الجهد المبذول على مدى 73 يوم عمل  لم يأت من فراغ وإنما أتى نتيجه لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع لم ما يمثله من  قبم دينيه رفيعه وعظيمه.

كما تقدم الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع  المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديريه أوقاف الأقصر.

وزارة الأوقاف لحوم صكوك الأضاحي وكيل وزارة الأوقاف أوقاف الأقصر توزيع لحوم صكوك الأضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

مصر توافق على اعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسى

مصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري أثناء الصيد في مطروح

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«نزيف مجهول».. علاقة خفية بين الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب والشيوخ للانعقاد الثاني أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصري الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام