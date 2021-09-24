إيطاليا: تزايد الأدلة على سلامة لقاحات كورونا أثناء الحمل لكل من الأم والجنين

أعلن معهد الصحة الوطنية في إيطاليا اليوم الجمعة، أن النساء الحوامل في البلاد سيتمكنون من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أول 3 أشهر أو بعد 6 أشهر من فترة الحمل.

وذكر المعهد، بحسب وكالة الأنباء الايطالية (أنسامد)، أن قرارها يرجع إلى تزايد الأدلة على سلامة اللقاحات اثناء الحمل لكل من الأم والجنين.

وتابع "يجب على النساء اللاتي يرغبن في تلقي التطعيم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تقييم المخاطر والفوائد مع الطبيب والأخذ في الاعتبار أن إحدى التفاعلات المحتملة للقاح هي الحمى التي يمكن أن تسبب زيادة خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية".

وأضاف معهد الصحة الوطنية أن النساء المرضعات يمكن أن يحصلن على التطعيم بأمان.. مشيرًا إلى أن الرضع يمكنهم امتصاص الأجسام المضادة بأمان عبر الحليب.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، أن حملة التطعيم ضد وباء كوفيد-19 ستحصن بنهاية الشهر الجاري 80% من السكان فوق 12 عامًا.

وقال دراجي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية:"حتى الآن، أكمل أكثر من 41 مليون إيطالي دورة التطعيم، أي ما يقرب من 77% من السكان فوق سن الثانية عشرة، ونحن على وشك الوصول إلى الهدف الذي حددناه لأنفسنا وتجاوزه بتحصين 80% من السكان القابلين لتلقي اللقاحات المضادة للوباء بنهاية سبتمبر الجاري".

وأضاف: أنه "لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي يجب علينا أولاً وقبل كل شيء منع موجات عدوى كبيرة أخرى من الفيروس، حيث تعمل الحكومة بأقصى تصميم لتجنب عمليات إغلاق جديدة".