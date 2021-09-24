البترول: إنتاج «إيجاس» يتجاوز 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا

كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن أن إجمالي متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 8ر6 مليار قدم مكعب يوميا، وأنه تم إمداد جميع القطاعات بنسبة 100%، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية بمتوسط استهلاك تجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميا، حيث جاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60% ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22% يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11% و6% للمنازل وتموين السيارات.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية- خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة (إيجاس) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020 /2021- أن الطفرة التي حدثت في مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة في النتائج والأداء، وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير في نشاط الغاز وفي صناعة الطاقة بصفة عامة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.

ولفت إلى أن وزارة البترول تتطلع إلى المزيد من النجاحات في صناعة الغاز الطبيعي التي شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعيا لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة في كافة مجالات صناعة الغاز، تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين، كما أنها تواصل العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط، خاصة في منطقة غرب المتوسط والتي تمثل حجر الزاوية في الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلا.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم إسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية في ضوء المزايدة الحالية التي تعد الأولى من نوعها كمزايدة رقمية تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt UPSTREAM Gateway) والتي من المقرر إغلاق باب تلقي العروض بشأنها نهاية الشهر الحالي.

وقال الملا: "إن مبادرات القيادة السياسية لدعم استخدامات الغاز الطبيعي بالسوق المحلية كان لها مردود مهم ومؤثر في الحياة اليومية للمواطنين من خلال التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق المختلفة بمصر، وسرعة توصيله لقرى الريف المصري، علاوة على الطفرة الكبيرة في عمليات تحويل السيارات لاستخدام الغاز كوقود، وإنشاء المحطات الجديدة لتموين السيارات بالغاز".

وأضاف أن وزارة البترول تكثف جهودها لتنفيذ تلك المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتقليل التكاليف والأعباء المالية في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعي من مردود اقتصادي وحضاري وبيئي، وهو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود للسيارات، والتي وفرت فرصا كبيرة لخدمة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الماضي، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 3ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والمقدرة بـ4 ملايين وحدة سكنية، وكذلك استمرار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي بمعدلاته الحالية سيضيفان 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي كوقود.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي جلال رئيس شركة (إيجاس)، خلال استعراضه أهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2020-2021، أن هناك 9 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي تم طرحها في المزايدة العالمية التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي وتم مد موعد إغلاقها حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال إنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات يناهز المليار دولار، ومنح توقيع بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات السارية في هذا المجال إلى 44 اتفاقية بحث، لافتا إلى التعجيل بالعمل في مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها، والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع في إطار الأنشطة الاستكشافية بمناطق البحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار جلال إلى أن العام الماضي شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بواقع كشفين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية، والتي أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وتم وضع 15 بئرا جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومي 4ر1 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.

ولفت إلى أنه يتم تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خطوط الأنابيب، وتم تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالي 71 شحنة من مصنعي إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات، علاوة على تصدير 68 شحنة من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعي مرتفعة القيمة.

كما أوضح أنه تم خلال العام المالي الماضي توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2ر1 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل توصيل تم الوصول له منذ بداية النشاط، ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى حوالي 3 ر12 مليون وحدة سكنية.

كما تم توصيل الغاز لـ61 منشأة صناعية ليصل الإجمالي إلى 2646 عميلا صناعيا، وتوصيل الغاز لـ1666 منشأة تجارية ليصل الإجمالي إلى 1ر24 ألف مستهلك تجاري منهم حوالي 3500 مخبز بلدي من المخابز المدعومة.

وفي الوقت الذي تم فيه مد الخدمة لـ88 منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام 21/20 يتم تحديث الخطة القومية لتغذية باقي العملاء المتاحين بمختلف محافظات مصر للتوصيل بإضافة قرى مبادرة (حياة كريمة) التي تستهدف توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 52 مركزا و1413 قرية وحوالي 4 ملايين و75 ألف وحدة سكنية.

كما تم توصيل الغاز إلى 59 قرية وجارٍ العمل في 267 قرية، كما تم استحداث وسائل غير تقليدية للتوصيل باستخدام ناقلات الغاز المضغوط، وذلك للمناطق البعيدة عن الشبكة كمحافظة الوادي الجديد، حيث تم تحويل عدد 5000 عميل بالغاز الطبيعي في مدينة الخارجة خلال العام المالي السابق.

وفيما يخص التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في السيارات، تم خلال العام تحويل أكثر من 51 ألف سيارة، ليصل الإجمالي إلى 370 ألف سيارة تعمل بالغاز، وتم خلال العام إنشاء 27 مركز تحويل، ليصل إجمالي المراكز بنهاية العام إلى 105 مراكز تحويل، وتم إنشاء وتشغيل 163 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 369 محطة.