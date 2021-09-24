الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف مطروح»: استلام الدفعة السابعة من لحوم الأضاحي

وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن استلام الدفعة السابعة من لحوم  الأضاحي هدية وزارة الأوقاف لأهالي مطروح  وتم توزيعها على إدارات السلوم براني والنجيلة وسيوة. 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أنه سيتم التوزيع من خلال لجنة بكل إدارة يترأسها مدير الإدارة ومعه المفتشون والأئمة على أن يراعي عدم التصوير احتراما وتكريما لأهلنا . 

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وكيل اوقاف مطروح 

وأشار إلي أنه  تم التوزيع وسط فرحة من الأهالي الذين قدموا شكرهم لوزارة الأوقاف والأئمة لجهودهم في إيصال الحقوق لأهلها دون استغلال المواطن وحاجته في مأرب سياسي كما كانت تفعل الجماعات التي تدعي الإسلام 
بل يقوم بتوزيع اللحوم كحق للمواطن وكمشاركة اجتماعية عنوانها ( وتعاونوا على البر والتقوى ).  

وكان قد قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بزيارة ميدانية لقرية النصر على بعد ٤٠كم غرب مدينة مرسى مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم  دراسة كافة الاحتياجات والمطالب  مع توفيرها وفقا  للأولويات وخطة أعمال الجهات المعنية ،مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ  تحويل كابلات الكهرباء الهوائية الى أرضية بعدد من المناطق تباعا، مع  موجها لشركة الكهرباء بسرعة البدء فى أعمال الصيانة للكابلات ومفاتيح المحول الكهربى الذى تم دعم القرية به العام الماضى بطاقة 100 ك بدلا من 50 ك ،  والإفادة خلال أسبوعين ، مع امكانية تقديم الأهالى على العدادات الكودية  خلال الفترة الحالية وفقا للضوابط والشروط .

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وكيل اوقاف مطروح 

وأوضح أنه  جارى حاليا مراجعة كافة الاحوزة العمرانية  لحقيق الاستقرار للمواطنين بكافة القرى والتجمعات ، ودراسة امكانية مد طريق القرية الى طريق الابيض  بالتنسيق مع جهاز  تعمير الساحل الشمالى الغربى  و المشروعات التى ستدرج بحياة كريمة لعدم الازدواجية .

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وكيل اوقاف مطروح 

كما تم خلال الزيارة توزيع كميات من  لحوم صكوك الاضاحى من خلال مديرية أوقاف مطروح ، مع التوجيه لمديرية الاوقاف بدراسة عمل الصيانة اللازمة لمسجد القرية .

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وكيل اوقاف مطروح 
وزارة الأوقاف أوقاف مطروح لحوم الأضاحي الدفعة السابعة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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