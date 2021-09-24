التشيك تسجل 488 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الجمعة، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بنحو 60 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.

وذكر "راديو براغ" الدولي أن أعداد المصابين بالفيروس المحتجزين في المستشفيات بلغ 164 حالة، من بينهم 27 حالة حرجة.

وبدأت جمهورية التشيك اليوم، تقديم جرعات معززة ضد فيروس كورونا.

ويشترط من أجل حصول أي شخص على جرعة ثالثة أن يكون قد تلقى جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وأوصت وزارة الصحة بالجرعات المعززة للأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر وأي شخص من الفئات المعرضة للإصابة والعاملين في مجال الصحة أو الرعاية.

وقال وزير الصحة آدم فويتش: "أما الأشخاص الآخرين فالقرار متروك لهم".

ويتم إخطار المؤهلين لجرعة ثالثة برسالة نصية وجرى إرسال نحو ثمانية آلاف رسالة في اليوم الأول.

ومن المتوقع أن يصل هذا العدد لمليون بحلول نهاية العام، ويتم استخدام اللقاحات المصنعة من شركتي فايزر/بيونتيك ومودرنا في حملة الجرعات المعززة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.