120 دقيقة أقصى تأخير متوقع بمواعيد قطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ١٢٠دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ١٢٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

في سياق منفصل، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس، والتي تضم أعضاء من كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة، موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، خلال تفقده مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر.

وتابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة، لسرعة البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء، والبدء في التنفيذ، كما وجه الوزير بسرعة البدء في أعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء.

وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وأنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على 7 أرصفة بطول 3.5 كم، وأعماق تصل 18-20 مترا، وساحات تخزين تقدر ب3.5 كم2، وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.