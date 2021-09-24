حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية

قال هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، نفذت حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة اليومية لحماية أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتصدى الحاسم لها وإزالتها في مهدها وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعدين وفي إطار تنفيذ “الموجة ١٨” لإزالة التعديات على تلك الأراضي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1600 متر مربع عبارة عن مبانى غير مكتملة وأسوار بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق .

وأكد محافظ الإسماعيلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك للتصدي الحازم لأية تعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة تجاه من تسول له نفسه التعدى على تلك الأراضي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها في مهدها، والتصدي بكل حزم وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه على التعدي على أراضى أملاك دولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالات ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي سياق متصل أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تلقيه تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولي من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.

وتأتي الموجة الجديدة، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف في جميع المحافظات على أملاك الدولة بمساحة تصل مليون و776 ألف متر مربع، موضحاً أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبنى مخالف على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، والدقهلية بإزالة 410 مبنى مخالف على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 2208 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 10789 فدان، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة، وبنى سويف 212 حالة، والمنوفية 220 حالة، والغربية 288 حالة، والأقصر 127 حالة.

وأكد أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر في دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة 18، والتى تستمر على مدار 3 أشهر، وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وتابع «شعراوي»، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، مشددا على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/221 وحتى 26/11/2021، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان.