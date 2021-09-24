إخماد حريق داخل شقة سكنية بشارع العشرين فى فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شارع العشرين بفيصل دون وقوع أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العشرين بفيصل.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالدفع بـ2 سيارة حماية مدنية وعمل كردون أمني حول المنطقة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحريق بعقار بشارع العشرين بجوار نقطة إطفاء العشرين، وتمكنت قوات الحماية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات الأولية عن أن ماسا كهربائيا وراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.