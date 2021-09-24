الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تنسيق
تنسيق

تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة الرئيسية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل الرغبات للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة وموعد تسجيل الرغبات.


رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

يستطيع طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك وفقا للخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتعايش معه باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أبرزها استخدام البدائل الإلكترونية للخدمات الحكومية التي تقوم للمواطنين لمنع التكدس والازدحام أمام مكاتب التنسيق الرئيسية لسحب ملفات التنسيق اليدوية حيث يساعد أيضا الموقع الإلكتروني الطلاب في معرفة الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقا للبيانات التي تم إدخالها.

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خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثاني

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية "دور ثاني" تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات للالتحاق بالعام الدراسي الجديد (2021_ 2022) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة تسجيل رغبات الطلاب
  • تحديد دور الامتحانات (الأول، الثاني)
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية العامة ( ارقام ونسبة مئوية)
  • الضغط على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للطالب
  • ملء استمارة التنسيق وفقا للكليات والمعاهد المتاحة له كاملة
  • الضغط على زر الحفظ

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موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 وموعد تسجيل الرغبات من أكثر تساؤلات طالب الثانوية العامة حاليا حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق سيستقبل بيانات طلاب الدور الثاني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام حتى الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021 على أن يتم إعلان النتيجة رسميا خلال 72 ساعة فقط.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

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