هانى سرحان يعلن شفاءه من كورونا: تجربة صعبة

أكد السيناريست هاني سرحان، تعافيه من فيروس كورونا، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب سرحان قائلا: "الحمد لله تعافيت من الكورونا، كانت تجربة صعبة جدًا، بس الحمد لله عدت على خير.. شكرًا لكل شخص كلمني أو بعتلي رسالة أو حاول يوصلي خلال الفترة اللي فاتت".

وتابع: "شكرًا لكل الناس اللي كانت بتدعيلي، وبعتذر لو مكنتش قادر أرد.. خلوا بالكم اليومين دول عشان الموجة الجديدة دي صعبة فعلاً".

وكان هاني سرحان أعلن إصابته بفيروس كورونا في بداية شهر سبتمبر الجاري عبر خاصية ستوري علي حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث كتب: "إيجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير".

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة، واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020. وكان اسم هانى سرحان برز خلال الفترة الماضية من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

وكان هاني سرحان قدم خلال رمضان الماضي آخر أعماله من خلال مسلسل “الاختيار 2” وشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وشارك أيضا إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات أون، وانتهت الحلقة مع ١٢ مايو الجاري من خلال حوار بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لعملية جديدة من عمليات الأمن الوطني ضد العناصر الإرهابية والمسلسل كان من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم عملا مميزا ينضم لسليلة أعماله وكان التعاون الأول بينه وبين هاني.