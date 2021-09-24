حملات لتعقيم وتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة بالإسماعيلية

قال الدكتور إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن مديرية الأوقاف نظمت حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة، تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا إقبال المواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وهي "المواساة في القرآن الكريم" وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

- التشديد على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا

وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

و كانت الوزارة قد أعلنت خطبة الجمعة المقبلة في 3 صفحات، كما شددت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



ويعد التسجيل الصوتي الذي بثته الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب عن خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف هو الخامس من نوعه، إذ حمل عنوان «الخطبة الصوتية الخامسة» عن المواساة في القرآن الكريم، حيث سبقها 4 خطب صوتية حملت عناوين: «حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام»، كما أنه من المقرر أيضا ترجمتها إلى عدة لغات مكتوبة، فضلا عن ترجمة مسموعة، كما حدث في خطبة الجمعة الماضية عن حب الوطن والمشاركة في بنائه.



و تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.