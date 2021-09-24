ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تنظيم قافلة سكانية بقرية البستان بالدلنجات

نظمت وحدة السكان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، والتموين، ومحو الأمية، وتعليم الكبار، ورئيس قرية مؤسسة البستان، ووحدة السكان بمجلس المدينة ووحدة السكان بالمحافظة، قافلة سكانية بالقرية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.

القافلة بقرية البستان

وأكد المحاسب مجدى ابراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، أن القافلة تضمنت خدمات طبية مع خلال الإدارة الصحية بالدلنجات تم خلالها الكشف بكافة التخصصات "النساء، الأطفال، الباطنة والمعمل مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى حيث تم الكشف 125 حالة أطفال و25 أمراض نساء، و165 باطنة، و110 معمل، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف بينت دور الدولة فى الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين "مسكن وصحة وعمل"، وكذلك ضرورة تنظيم الأسرة وذلك للحفاظ على الأسرة والعمل، لتشجيع أبناء القرية على تنفيذ مشروعات متنوعة لتحسين مستوى دخل الأسرة.

كما شملت القافلة أيضًا تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية" للماشية وكافة الحيوانات مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، وتم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين كما تم عقد امتحانات لمحو الأمية في القافلة.

وقامت الوحدة السكانية كذلك بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع"، فضلاً عن الإشارة إلى جهود الدولة المستمرة لتحسين الخصائص السكانية لأبناء القرى، وكذلك توفير مشروعات ميسرة للشباب للقضاء على البطالة.

القافلة بقرية البستان

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة.

