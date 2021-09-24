الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

الكرازة

تخريج أول دفعة من معهد الأنبا اثناسيوس للدراسات المسيحية بإيبارشية ببا

تخريج أول دفعة من
تخريج أول دفعة من معهد الأنبا اثناسيوس

احتفلت إيبارشية ببا والفشن بتخريج أولى دفعات معهد الأنبا اثناسيوس للدراسات المسيحية، و قال القمص موسى إبراهيم،المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حفل التخرج  حضره إلى جانب الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

 و ألقى الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، محاضرة خلال الاحتفالية عن "سلامة التعليم" أشاد في مقدمتها بالمعهد وبالرسالة التي يقدمها، كما قدم نيافة  إسطفانوس في كلمته الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على اهتمامه بالمعاهد التعليمية الكنسية.
وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في ختام الحفل تم تسليم شهادات التخرج للخريجين، الذين أمضوا أربعة سنوات دراسية في المعهد، هي مدة الدراسة المقررة به.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا رافائيل بخدام إيبارشية ببا والفشن في إطار زيارته الحالية للإيبارشية، وألقى خلال اللقاء محاضرتين عن "تدبير الخلاص".

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