تطعيم 71.5% من موظفي الوادي الجديد ضد كورونا

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة انتهت من تطعيم 71.5% من إجمالي موظفي الحكومة والقطاع العام في مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محروس، في بيان له اليوم الجمعة، أن المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا من موظفي الحكومة بالمحافظة 33971 موظفًا، جرى الانتهاء من تطعيم 24293 موظفًا بواقع 71.5% من إجمالي موظفي الوادي الجديد، ويتبقى 4057 موظفا جاري تطعيمهم.

وتابع أن المديرية تواصل أعمال تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمحافظة من خلال الفرق المتحركة والثابتة مع التركيز على سرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث جرى تطعيم 11867 موظفًا بقطاع التعليم من إجمالي 15769 موظًفا بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وكانت انتهت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، من فحص توقيع الكشف الطبي لـ68% من إجمالي المستهدفات من سيدات المحافظة بالمبادرة الرئاسية "صحة المرأة".

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية في 32 موقعًا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، مشيرًا إلى أن المستهدف فحصه خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة خلال تنفيذ المبادرة.

وأشار محروس إلى تقسيم السيدات المستهدفات من الحملة إلى 3 شرائح حسب العمر، وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25 - 35 سنة، وتتضمن التثقيف والفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل الفحص والعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وأشار في بيانه اليوم إلى أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.